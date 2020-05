Trucker blaast met opzet schadelijke dieselgassen de Zeeuwse lucht in: 8000 euro boete

Axelaar met alarmpi­stool na diverse tips opgepakt

30 april AXEL - In Axel is woensdag een 61-jarige man door de politie opgepakt omdat hij rondliep met een alarmpistool met knalpatronen. Die droeg hij in een onopvallend holster. Ook had hij een speelgoedpistool in zijn broekzak zitten.