Truck rijdt weg, oplegger blijft staan in Axel

Van Daele kreeg woensdagochtend de schrik van zijn leven. Hij dacht als gebruikelijk met zijn vrachtwagencombinatie weg te rijden toen hij achter hem een klap hoorde. Zijn truck reed wel vooruit, de oplegger bleef op zijn plek staan en kwam met een klap op de straat terecht.

Van Daele vermoedt dat iemand de kingpin heeft verwijderd. De metalen pin zekert de oplegger aan de schotel van de trekker. ,,Voordat ik ga rijden, loop ik altijd om de wagen om te controleren of alles goed zit. Iemand heeft echt moeite gedaan om de pin los te maken zonder dat het opviel. Je gaat zo nog aan jezelf twijfelen of je nou wel of niet goed gecontroleerd hebt. De politie is er nog bij geweest maar die konden me niet echt helpen. Ik ga in ieder geval een kingpinslot monteren zodat het niet nog een keer kan gebeuren. Maar eigenlijk zouden er camera's moeten komen.”

,,Terneuzen is terughoudend in het plaatsen van camera’s”, laat gemeentewoordvoerder Daniël Rouw weten. ,,De camera’s die we hebben, staan in het centrum van Terneuzen.”