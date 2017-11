Truck rijdt achterop file in Antwerpen, vrouw en man komen om het leven

Hulst dreigt met sluiting sporthal Den Dullaert voor gymles

21:12 HULST - De maat is vol voor de gemeente Hulst. Voor het tweede jaar op rij is het slecht gesteld met gymmaterialen en de hygiëne in de sporthal van Den Dullaert. Scholen vrezen voor de veiligheid van de leerlingen. Hulst dreigt de sporthal te sluiten voor gymlessen.