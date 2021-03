Trouwe klanten helpen Axelse restaurants de ‘coronawinter’ door

Weemoedig gevoel bij start nieuwbouw voor Zeeuwse Gronden in Terneuzen

23 maart TERNEUZEN - Het is eindelijk gelukt, instelling voor psychiatrische zorg Zeeuwse Gronden krijgt nieuwbouw in Terneuzen, aan de Van der Peijlstraat vlak bij de binnenstad. Directeur Jan van Blarikom is er blij mee, maar had dinsdag bij de bouwstart ook een weemoedig gevoel.