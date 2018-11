Tropenweken voor Yara Sluiskil

REPORTAGE/VIDEO Restaurant als dagbeste­ding: El Cantina in Terneuzen hoeft zich niet meer te verstoppen

16 november TERNEUZEN - Op een plek waar je het niet zou verwachten zit een razend populair restaurant in Terneuzen: El Cantina, dat gerund wordt door cliënten van zorginstelling Zeeuwse Gronden. Mensen met psychologische of psychische problemen werken er als dagbesteding. Dat gebeurt op steeds meer plaatsen in Zeeland, met Sas van Gent en Goes als toekomstige locaties.