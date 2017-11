Het begon in 2010 met de eerste roltrap in Zeeuws-Vlaanderen in het Terneuzense winkelcentrum Schuttershof. Op dit moment is de verdubbeling van de Tractaatweg aan de gang, waardoor we volgend jaar een echte snelweg krijgen en over een paar jaar dus de treinverbinding naar Gent. En dan stond ik laatst ook nog eens in de file voor deWesterscheldetunnel. Een echte file, ik heb zeker wel een half uur stilgestaan. Ik was gewoon even trots dat ik in mijn eigen Zeeuws-Vlaanderen in de file stond, wanneer maak je dat mee?