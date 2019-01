Trailer van transportbedrijf uit Kloosterzande gestolen in Antwerpen

De diefstal werd pas onlangs opgemerkt, nadat het bedrijf de trailer voor een apk moest wegbrengen. Toen bleek dat deze niet meer op zijn plek stond. Via de boordcomputer van de vrachtwagen kan het bedrijf traceren waar de één jaar oude trailer voor het laatst is neergezet. Dit bleek op 20 maart in Kallo, op de linkeroever van Antwerpen.

Speld in hooiberg

Directeur Rudie Tieleman van Tieleman Transport in Kloosterzande zegt dat de trailer niet direct werd gemist, omdat het bedrijf wel honderd opleggers heeft. De bewakingsbeelden van het fabrieksterrein worden maar zes weken bewaard, dus die bieden geen soelaas. ,,Die is gewoon aangekoppeld en geconfisqueerd”, denkt Tieleman. ,,Op het dekzeil staat weliswaar de naam van ons bedrijf, maar dit kan natuurlijk al lang vervangen zijn. Enkel aan het chassisnummer is nog te zien dat het om onze trailer gaat. De enige mogelijkheid dat deze wordt ontdekt is bij een toevallige verkeerscontrole. Ik denk echt niet dat ie nog in de buurt van Antwerpen rond rijdt. Met de open grenzen rijd je net zo gemakkelijk van Zeebrugge naar Griekenland en Oekraïne. ” De trailer kostte nieuw 30.000 euro en bevatte geen lading meer.