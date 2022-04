Tragel begint eerste woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen in Zeeland

Zeeuwse dorpshui­zen dreigen te bezwijken onder hoge gasprijs: ‘800 euro per maand erbij is niet te doen’

Dorpshuizen dreigen de dupe te worden van de hoge gasprijs. Het energiecontract van uitbaters Cor en Jacqueline de Witte van 't Meulengat in Sluiskil loopt binnenkort af. ,,We vrezen dat we fors meer gaan betalen.”

