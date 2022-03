Tot nu toe 25 meldingen van schade door enorme knal Terneuzen; schokgolf werd tot in Limburg geregistreerd

TERNEUZEN - Bij de Nieuwe Sluis hebben zich tot nu toe 25 mensen gemeld met materiële schade als gevolg van de ontploffing woensdagmiddag op het sluizencomplex in Terneuzen. Daarnaast meldden zich dertig mensen met klachten over (geluids)overlast. De explosie was niet alleen in Terneuzen te horen, maar werd zelfs in Limburg geregistreerd door de aardbevingendienst van het KNMI.