Tot 4,5 jaar cel voor amfetaminelab Westdorpe

Eigenaar boerenbe­drijf Westdorpe, waar crystal methlab werd gevonden, blijft langer vast

WESTDORPE - De bewoner van het voormalig boerenbedrijf in Westdorpe waar in november een crystal methlab is gevonden, blijft twee weken langer in voorlopige hechtenis. De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

24 december