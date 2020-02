Toppers op jaarconcert The Young Ones: Emma Heesters, Henk Poort en Ron Brandsteder

Werkzaamhe­den aan afgesloten Sasse Westkade voorzich­tig begonnen

15:36 SAS VAN GENT - Het is eindelijk zo ver, op de Westkade bij kunstmestfabriek Rosier in Sas van Gent wordt gewerkt. Het is de voorbode van het definitieve herstel van de kade die al bijna een jaar vanwege verzakkingsgevaar is afgesloten.