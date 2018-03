Topkok Sergio Herman moet opnieuw rijexamen doen

Nieuwe gebouwen Tragel kwamen als warme broodjes uit de oven

2 maart CLINGE- Een uniek project, noemt bestuurder Guus Bannenberg van Tragel de nieuwbouw op locatie De Sterre in Clinge. "Als warme broodjes kwamen de gebouwen uit de oven." De vier complexen, bedoeld voor 32 cliënten met een ernstig meervoudige handicap, zijn voor het grootste gedeelte bij Casco Totaal in Terneuzen gebouwd en worden nu afgewerkt in Clinge. Over drie weken mogen de bewoners hun nieuwe kamers in.