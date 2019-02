Topdrukte op Valentijnsdag bij bloemisten

Het is woensdag diep in de nacht als André Oudeman (57) met een lege vrachtwagen naar de bloemenveiling in Naaldwijk vertrekt. In de loop van dag keert hij overvol terug naar zijn Flowershop aan het Stationsplein in Hulst. Daar staan zijn broer en mede-eigenaar Ismaël (44) en het personeel al op hem te wachten. Het wordt aanpoten, alles moet eruit en netjes in water gezet. André: ,,Ik heb in ieder geval achtduizend tulpen mee en 15.000 rozen. En de rest! Morgen is alles weg. We verkopen op Valentijnsdag evenveel als normaal in een week.”