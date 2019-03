Tom Tuijl zag een auto uit de bocht vliegen. Ik dacht nog: ‘Dat gaat mis! Dat gaat mis!’

Surrender op benefiet­con­cert voor Swamp Rock in De PIT Terneuzen

TERNEUZEN - Surrender, de bekendste Zeeuwse dialectband, komt zaterdag naar poppodium De PIT in Terneuzen voor een benefietconcert. Het goede doel is Swamp Rock Walsoorden waarvan het onderkomen vorig jaar juni is getroffen door brand.