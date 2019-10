Tolvrije zaterdag: 21.498 voertuigen rijden door Westerscheldetunnel

Eerste jeugdsoos Hulst overweldi­gend succes

26 oktober HULST - De eerste jeugdsoos in Hulst was vrijdagavond een enorm succes. Gehoopt werd op zo'n veertig bezoekers. Er kwamen uiteindelijk zo'n 130 tieners naar jongerencentrum Komma in Den Dullaert. De volgende editie is al gepland en gekeken wordt of kan worden uitgeweken naar een grotere ruimte.