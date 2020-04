Tolvrije tunnel als compensatie marinierskazerne lijkt heel ver weg, ‘maar strijd gaat door’

Sterke argumenten heeft hij voor een tolvrije tunnel, vindt Liefting, oud-wethouder van Terneuzen. ,,De marinierskazerne zou er komen om het verlies aan rijksdiensten in Zeeland goed te maken. En waar zijn die het eerst verdwenen? Uit Zeeuws-Vlaanderen. Een tolvrije tunnel zal heel Zeeland ook ten goede komen. Jaarlijks worden tientallen miljoenen euro's aan de Zeeuwse economie onttrokken door het innen van tolgeld. En bovendien, het is niet te rechtvaardigen dat nog jarenlang moet worden betaald voor de enige wegverbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland, die niet over België gaat.”

‘Dit kan niet zo doorgaan’

Wientjes, die het Rijk moet adviseren over een compensatiepakket voor het schrappen van de marinierskazerne, heeft dit alles ook aangehoord. Hij leek Zeeland Tolvrij weinig kans te geven. ,,Zeeuwse bestuurders willen er niet van weten", maakte Liefting uit het gesprek met Wientjes op. ,,Zij gaan voor het éne na het andere prestigieuze project, als het verder optuigen van een technische campus Zeeland en een snellere trein met de Randstad.” Liefting denkt niet aan opgeven. ,,Het lukt nu misschien niet, maar dit kan niet zo doorgaan. De scheefgroei in Zeeland is te groot.” De tolperiode eindigt officieel in 2033, als de tunnel na dertig jaar is afbetaald.