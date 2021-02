Tolvrij maken Westerscheldetunnel kan best wel eens goedkoper uitvallen

Eerste 85-plus­sers geprikt in vaccinatie­straat Goes, volgende week in Terneuzen

3 februari GOES / TERNEUZEN - De GGD Zeeland is deze week begonnen met het vaccineren van thuiswonende 85-plussers in de Zeelandhallen in Goes. Vanaf maandag kunnen zij ook terecht bij de vaccinatielocatie van de GGD in Terneuzen.