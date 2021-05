Tol betalen om je te laten testen voor je naar het theater kunt? ‘Dat kan en mag niet gebeuren’

poll Ophef over 5 mei-pos­ter van Hulstenaar

3 mei DEN HAAG / HULST - In politiek Den Haag en daarbuiten is verontwaardigd gereageerd op een poster waarbij een link wordt gelegd tussen Bevrijdingsdag en de coronamaatregelen. ‘Zeer ongepast’, vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Initiatiefnemer Koen Verhagen uit Hulst is tevreden met alle ophef. ,,Ik wilde een discussie over vrijheid losmaken en dat is gelukt.”