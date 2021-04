Toeristen massaal naar Doel: ‘Nooit gedacht dat er zoveel volk zou rondlopen in een spookdorp’

Exa­menstunt op het Reynaert­col­le­ge in Hulst loopt uit de hand

23 april HULST - Een examenstunt op de locatie Gildenstraat van het Reynaertcollege in Hulst is vrijdag uit de hand gelopen. Vmbo-examenleerlingen staken vuurwerk af in en rondom de school. Daardoor ontstond een brandje in de buurt van het gebouw. De brandweer en politie moesten ter plekke komen. Leerlingen werden weggestuurd en enkelen zijn geschorst.