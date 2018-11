Toeristen en vakantiegangers gaan meer betalen in Sluis

Minister: er is niet één oplossing voor vochtpro­ble­men in Sluiskil

8 november DEN HAAG - Er is niet één oplossing voor alle vochtproblemen in woningen in Sluiskil. Behalve dat ze bouwkundig kunnen worden aangepast, kan ook het grondwaterpeil worden verlaagd. Maar dat kan juist weer scheuren in muren veroorzaken.