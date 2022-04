Toerisme groeit de infrastructuur in West-Zeeuws-Vlaanderen boven het hoofd

Ook in Sas van Gent kun je straks een balletje slaan op een padelbaan

SAS VAN GENT - Padel is zó in opmars, dat er haast geen dag meer voorbijgaat zonder artikel over deze mix van squash en tennis. Ook nu is het weer raak: tennisclub Drive in Sas van Gent krijgt 69.000 euro voor de aanleg van twee padelbanen.

22 april