Toekomstplan voor bouw van scholen in en rond Terneuzen volgende zomer klaar

TERNEUZEN - Scholen in Terneuzen die wachten op duidelijkheid over andere huisvesting, moeten zeker tot juli volgend jaar geduld hebben.

Het basisonderwijs in de Terneuzense Rivierenbuurt, in Hoek en in Westdorpe is toe aan nieuwbouw of vernieuwbouw. Hetzelfde geldt voor het Lodewijk College, de 1 augustus vorig jaar opgerichte school voor voortgezet onderwijs in Terneuzen. Die zit nog op twee locaties. En in de Terneuzense wijk Othene speelt dat het aantal basisscholieren zo sterk groeit, dat het huidige schoolgebouw te klein is.

Adempauze

Maart vorig jaar besloot de Terneuzense gemeenteraad hier allemaal afzonderlijke onderzoeken naar te laten doen. Daar is het college van B en W nu vanaf gestapt. Besloten is voor het onderwijs in heel Terneuzen een allesomvattend, integraal huisvestingsplan te maken. B en W hebben de gemeenteraad dit maandag laten weten.

Het plan moet juli 2020 klaar zijn voor behandeling in de raad. Voor die tijd zal geen apart besluit worden genomen over de onderwijshuisvesting in de Rivierenbuurt (waar drie basisscholen vorig jaar zijn samengegaan in De Steiger) of over andere locaties.