Toekomstige bewoners Maartenshof in Axel zijn het wachten beu: ‘Dat de bouw nog steeds niet kan beginnen is ontzettend frustrerend’

En dus huizen De Bart en Kooyman in tijdelijke woningen. Hun eigen woningen hebben ze allang verkocht, in de veronderstelling dat de bouw van Maartenshof aan de rand van Axel snel zou beginnen. Alles leek ook in kannen en kruiken. Er was belangstelling zat en de gemeente Terneuzen was welwillend. Maar de provincie had bedenkingen en zette een voorlopige streep door het plan. Ze vindt het te veel van het goede. ,,Ontzettend frustrerend’’, zegt De Bart. ,,Wij krijgen het idee dat de overheden verstrikt zijn geraakt in hun eigen regelgeving.’’