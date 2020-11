Toch weer tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel

Akkoord over sociaal plan reorganisa­tie Dow Benelux in Terneuzen

23 november TERNEUZEN - De leiding en de ondernemingsraden van Dow Benelux hebben overeenstemming bereikt over een sociaal plan vanwege de eerder bekendgemaakte reorganisatie bij het chemiebedrijf in Terneuzen. Bij die reorganisatie gaan in de productie 105 banen verloren en 65 bij de serviceafdelingen.