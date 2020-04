Titia Oppeneer zoekt dagelijks de grens op: ‘Laatst vroeg een Vlaams mannetje of hij mocht oversteken’

Het parkeerterrein aan de Molenstraat in Clinge is afgezet met hekken. Toch hebben enkele natuurliefhebbers daar kennelijk lak aan. Eén van de hekwerken is vakkundig opzijgeschoven, met als resultaat vijf geparkeerde auto’s. Een medewerker van de gemeente laat weten dat het is om mensen te ontmoedigen massaal het bos in te gaan. Met het paasweekend in het vooruitzicht misschien wel een goede zet.