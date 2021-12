Tina is de eerste vrouwelijke molenaar van stadsmolen Hulst

Op een zonnige zondagmiddag lopen er heel wat wandelaars over het molenbolwerk in Hulst. Passanten blijven bij de molen even staan: Tina is de molen aan het opstarten. Ze klimt behendig in een wiek om een zeil te spannen. ,,Kan ik meel kopen?”, roept iemand alvast naar boven. Dat kan. Het is Tina’s eerste weekend als molenaar van Hulst, maar ze heeft al jarenlange ervaring.