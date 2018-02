De belangrijkste maatregel is dat de calamiteitenroute ten westen van het fabrieksterrein van Dow in de spitsuren wordt opengesteld. Het gaat om een proef van twee maanden die komende maandag begint.

Matrixbord

Al geruime tijd is op die weg in de ochtendspits sprake van filevorming. De uitvoegstrook naar het knooppunt richting Dow is veel te kort, waardoor auto's al ver voor de afslag op de rechterrijstrook staan. Ter waarschuwing heeft de NV Westerscheldetunnel een matrixbord geplaatst waarop staat dat er kans op file is. Afgesproken is dat nog een matrixbord komt.