Thomas uit Breskens krijgt invalidenvoertuig van ontroerde Bearded Bad Boys: ‘Dit betekent vrijheid’

Politiek Hulst ziet nieuwe Plan Perkpolder wel zitten

30 juni HULST - Politiek Hulst ziet het nieuwe Plan Perkpolder wel zitten: een natuurlandschap in plaats van een golfbaan is ‘haalbaar en realistisch.’ Er wordt nog wel grond van buitenaf aangevoerd. Die is schoon, zegt wethouder René Ruissen. ,,De grond wordt drie keer omgekeerd voordat die de polder ingaat.”