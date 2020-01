Thies en Chris waren zelf dakloos, nu helpen ze jongeren in Terneuzen op het goede pad

In de Meubelhal aan de Diepenbrockstraat is het vrijdagochtend een komen en gaan van klanten. Meubels en snuisterijen wisselen in hoog tempo van eigenaar. Een televisietafeltje is nog maar net binnengebracht of een echtpaar heeft het al ontdekt. Het serviceteam heeft er bijna een dagtaak aan om her en der in Zeeland inboedels, bijvoorbeeld uit nalatenschappen, of afgedankte meubels op te halen. Ook knapt het woningen op voor mensen die onder bewind staan of het om andere redenen, niet breed hebben.