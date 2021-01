Theo is al 38 jaar gipsverbandmeester: ‘Voetjes tussen de spaken, dat zien we hier veel’

,,Eigenlijk wilde ik chirurg worden”, erkent hij. ,,Maar ja, daar was thuis geen geld voor en dus ben ik op mijn zestiende, in 1971, al begonnen bij het ziekenhuis. Te jong nog voor de opleiding, dus eerst werkte ik in de keuken van het Elisabeth in Sluiskil, dat later is opgegaan in ZorgSaam. Later ben ik de opleidingen gaan volgen, zodra dat mocht.”