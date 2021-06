Theetuin Bij Ons Tuus brengt de Eftelingsfeer naar Koewacht

Drie maanden na inval is het stil in het onderzoek naar de Azimi's: ‘Dit kan zo één, zelfs twee jaar duren’

11 juni Precies drie maanden geleden zaten de Aardenburgse broers Salar en Sasan Azimi vast in een Middelburgse politiecel. Ze werden daar vier dagen verhoord, op verdenking van fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Sindsdien hebben ze niets meer gehoord. En dat is heel normaal, zegt hun advocaat. ,,De politie heeft belangrijkere dingen te doen.”