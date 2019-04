The Young Ones vieren jubileum met grote klasse

video's - update 19.30 uur Brand in loods Koewacht geblust, weg is vrijgege­ven

13 april KOEWACHT - Bij Linex Pro Grass aan de Emmabaan in Koewacht, waar vezelplaten van vlas worden geproduceerd, is vanochtend rond 07.15 uur brand ontstaan in een loods. Tijdens het uitbreken van de brand waren er nog drie mensen binnen. Zij bleven ongedeerd. Omdat het vuur moeilijk te bereiken was, werd opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. De brandweer heeft 20 voertuigen en 70 personen ingezet om het vuur te bestrijden. Pas rond 16.00 uur is het sein ‘brand meester’ gegeven. De laatste brandweerlieden zijn rond 19.30 uur terug naar de kazerne gegaan.