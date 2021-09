Testen voor toegang vanaf zondag ook in Oostburg

OOSTBURG - Wie een coronatest nodig heeft voor bijvoorbeeld horeca of theater, kan vanaf morgen (zondag) ook terecht in Oostburg. Testaanbieder Hestia opent een locatie op het Ledelplein.

Hestia had al locaties in Terneuzen, Goes, Middelburg, Zierikzee en Renesse. Landelijk is de richtlijn dat iedereen binnen twintig minuten rijden een testlocatie moet kunnen bereiken. Uit onderzoek van de NOS bleek vrijdag dat er nogal wat ‘witte vlekken’ zijn, onder meer in West-Zeeuws-Vlaanderen. De extra post in Oostburg moet dat ondervangen.

Vanaf vandaag is het coronatoegangsbewijs (de QR-code) nodig voor onder meer cafés en restaurants (alleen binnen), bioscopen, theaters, concertzalen, poppodia en casino’s. Bij evenementen en profwedstrijden gold dat al langer. Het bewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Wie niet gevaccineerd is, kan met een gratis coronatest een tijdelijke QR-code krijgen.

De nieuwe maatregel leidt nog niet tot een stormloop op de testlocaties. Zaterdag waren in Middelburg vijf van de veertig tijdslots volgeboekt, in Goes vier, in Renesse twee en in Terneuzen één. Landelijk stonden er 50.000 tests ingepland, terwijl er ruimte is voor 430.000 tests.