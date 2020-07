Tessa krijgt haar vriend niet mee naar Zeeland: ‘Want unihockey, dat heb je hier niet’

,,In 2014 verhuisde ik naar Tilburg voor de studie docent economie. Tijdens een eerdere studie in Breda had ik mijn vriend al leren kennen en die kwam oorspronkelijk uit Tilburg. Dat zorgde ervoor dat de keuze om hier te blijven heel vanzelfsprekend was. In de vier jaar van mijn opleiding heb ik hier ook best wel wat opgebouwd: vrienden gemaakt en stage gelopen op een school waar ik meteen aan het werk kon. Ik kende de mensen, kreeg een baan. Dat liep heel natuurlijk.”