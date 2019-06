Terug naar het Gentse leven van de adel

Opgelet: de jaarlijkse afsluiting van de Wester­schel­de­tun­nel komt eraan

17 juni TERNEUZEN - Het is opletten geblazen voor wie dinsdagavond- of nacht de Westerschelde wil oversteken. De tunnel tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen is namelijk van half negen 's avonds tot vijf uur 's nachts dicht voor alle verkeer.