Terneuzense trekt haar baantjes buiten: 'Je bloed gaat er zo lekker van stromen’

Onderzoek moet uitwijzen of Zeeuwen beter worden van afschaffen tol

16 november DEN HAAG - Worden Zeeuwen beter van het afschaffen van de tol in de Westerscheldetunnel? D66 en CDA willen laten onderzoeken wat het effect van afschaffing is op de welvaart en het welzijn van de Zeeuwen. Hun voorstel maakt deze week meer kans om in de Tweede Kamer aangenomen te worden dan het plan van de PvdA om de tol alvast een jaar lang af te schaffen.