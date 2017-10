Terneuzense scholen fuseren, Zwin College en Reynaertcollege blijven bestaan

TERNEUZEN - Het Zwin College in Oostburg en het Reynaertcollege in Hulst blijven bestaan. De Terneuzense scholen De Rede en het Zeldenrust Steelantcollege gaan fuseren. De drie scholen komen onder één bestuur. Mede dankzij een miljoenenbijdrage van het Rijk is zo de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd.

Dat staat in het eindrapport van de 'Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen'. Die groep, met daarin vertegenwoordigers van scholen, bedrijven, gemeenten, provincie en het Rijk, bekeek afgelopen maanden wat nodig is om het voortgezet onderwijs in de regio te behouden. Directe aanleiding is de situatie van het Zwin College in Oostburg, die op omvallen staat.

Het rapport is officieel een advies, maar in de praktijk eigenlijk een besluit, zegt Taskforce-voorzitter René Smit. "Dat geld komt er, dat durf ik te garanderen. De verschillende overheden hebben zich eraan gecommitteerd."

Centralisatie van alle onderwijs in Terneuzen is geen optie, vindt de werkgroep. De afstand vanuit West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt dan te groot. Daarom moeten de scholen in Hulst en Oostburg blijven bestaan. De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege fuseren tot een nieuwe, christelijke school. De drie scholen die overblijven, komen onder een overkoepelend bestuur. Dat maakt het gemakkelijker om flexibeler en goedkoper te werken: de besparing levert meerdere tonnen euro's per jaar op.

De uitvoering van het plan kost desondanks nog veel extra geld. Er is eenmalig 10 miljoen euro nodig, waarvan 4 miljoen voor een sociaal plan. Daarin wordt ingezet op vervroegd pensioen van oudere docenten, al zijn gedwongen ontslagen volgens Smit nog niet uit te sluiten. Daarna is jaarlijks structureel 3 miljoen nodig. Vooral het Rijk moet voor die kosten opdraaien.

Daarnaast vindt de werkgroep het belangrijk dat de startgroepen voor peuters in met name grensdorpen blijven bestaan. Die zijn een belangrijk wapen tegen de uitstroom van leerlingen naar het Vlaams onderwijs. Dat kost nog eens ruim 2 miljoen per jaar.