Terneuzense Saskia van Langevelde in tv-programma Curvy Supermodel

Modetijdschrift Glamour gaat samen met RTL5 op zoek naar hét nieuwe curvy topmodel van Nederland. Een modellenwedstrijd, maar met dat verschil dat deelnemers minimaal maat 40 hebben. "Ze zijn wel in shape", vertelt Van Langevelde. "Ze sporten en eten gezond. Ze passen alleen niet in het beeld van een model dat we kennen." Glamour wil het ideaalbeeld van lang en slank in de modewereld doorbreken. "Mooi zijn zit niet in een kledingmaat. Wij bereiken maandelijks 266.000 meiden, zij hebben niet allemaal maat 34." Volgens de creative director zitten er leuke elementen in 'Curvy Supermodel'. Zo is de presentatie in handen van Anna Nooshin en is er een aflevering waarin make-up goeroe NikkieTutorials de make-up verzorgt. "En Nigel Barker zit in de jury, ook niet vervelend om naar te kijken..."