'Terneuzense politie volgde mogelijk verkeerd spoor in sneeuw na plofkraak'

Daarbij nam het hof in aanmerking dat de politie bijvoorbeeld geen foto's had gemaakt van de sporen en dat geen enkele agent een fiets heeft gezien. Bovendien zijn de gevonden handschoenen en mutsen onvoldoende onderzocht. Dat de muts op een verwarming hing te drogen en dat de handschoen met dna van één verdachte onderweg in de sneeuw lag, is te weinig om als bewijs te dienen. Er zat bijvoorbeeld ook dna van iemand anders op. De rechtbank in Middelburg stelde vorig jaar nog dat alles bij elkaar voldoende was voor een bewezenverklaring. Het hof is het daar, net als de advocaten van de drie mannen, niet mee eens. Door de vrijspraak blijft de mislukte plofkraak onopgelost.



De oudste verdachte, een Axelaar van 39 jaar, werd ook nog vrijgesproken van betrokkenheid bij een schietpartij in Axel in 2012. Mogelijk had hij daar wel geschoten, maar of hij op twee mensen of op een huis schoot is onduidelijk. Hij werd alleen veroordeeld voor het bezit van een wapen en munitie. Hij kreeg 3 maanden cel in plaats van de 18 die hij in Middelburg kreeg. De twee Terneuzenaren werden ook vrijgesproken van de plofkraak. Een van hen krijgt nog wel een voorwaardelijke boete, omdat hij te veel wiet in bezit had.