In gezinshuis @my Place in Terhole volwassen leren worden: ‘Geef mij maar pubers

26 februari TERHOLE - Jongeren op weg helpen in een gezinshuis was al jaren de droom van Marijke van Loon. Die droom kwam vorig jaar april uit met @my Place in Terhole. De vraag blijkt groot, het gezinshuis groeide al gauw uit zijn jasje en wordt uitgebreid.