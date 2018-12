Terneuzense jongeren slapen in kartonnen dozen

Bewoners Sint Jansteen waken na inbraak­golf nu zelf over het dorp: ‘De tijd van ‘ons kent ons’ is voorbij’

11:15 SINT JANSTEEN – Na tien inbraken in een paar weken is voor een aantal inwoners van Sint Jansteen de maat vol. Met het opstarten van een buurtwacht worden extra ogen en oren ingezet om alert te zijn op verdachte situaties. Inmiddels hebben zich 25 mannen en vrouwen aangemeld om als buurtwacht een oogje in het zeil te houden.