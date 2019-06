Terneuzense Esmee (21) houdt TED-talk: ‘Ik wil mensen inspireren vaker een boek op te pakken’

Haar coach van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management aan de Avans Hogeschool in Breda vroeg Esmee tijdens een evaluatiegesprek plots of ze interesse had om een presentatie te geven op het podium van TEDx. ,,Daar moest ik niet lang over nadenken. Natuurlijk wilde ik dat!”, vertelt de Terneuzense student enthousiast. ,,Ik vond het een hele eer dat ze mij hier als enige van de hele school voor vroegen. TED is zo’n groot begrip.”