Terneuzense Chloë siert met Boerinnenkalender straks menig muur: ‘Vreemd, maar wel stoer!’

En dat gebeurde. ,,Zo stoer hè!.” Daar stond Chloë dan eind juli op varkensbedrijf Varkenshoff in Lemelerveld (Overijssel-red). ,,Ik vond het niet meer zo eng. Ook deze shoot werd in delen gemaakt. Nadat ik was opgemaakt mocht ik de wei in, naar de schapen. Zo leuk! Er was een fotograaf en een assistent. Die hielp me met met mijn haar en hoe ik moest gaan staan.”



Toch bijzonder voor een ‘niet-boerendochter'. ,,Dat klopt. Maar vanaf kinds af aan kwam en werkte ik op stoeterij Equus in Biervliet. Ik deed daar praktisch alles. Van stallen uitmesten en paardrijden tot aan het helpen bij bevallingen en insemineren.”



Nu volgt ze een opleiding elektrotechniek aan Scalda en doet ze werkervaring op bij Vervaet (leverancier van landbouwmachines) in Biervliet. ,,Nog steeds een link met de agrarische sector dus.”



Vrijdagavond is de presentatie van de Boerinnenkalender 2020 in Wilp. ,,Dan hoor ik ook op welke maand ik sta.” Straks hangt ze dus bij veel mensen aan de muur. ,,Uhm, ja. Daar heb ik nog niet veel over nagedacht.” En nu een een carrière als model? ,,Komt dat op mijn pad, dan misschien. Maar voorlopig ga ik door in de techniek. Dat ligt mij heel goed.”