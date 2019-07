Terneuzense Britt werkt met studententeam aan recordfiets

Britt, oud-leerlinge van het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen, onthulde samen vandaag met haar teamgenoten bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg de fiets waarmee ze dat willen doen: de VeloX 9. Daarmee moet het team in september in elk geval harder rijden dan 121,8 kilometer per uur om een nieuw wereldrecord te vestigen.