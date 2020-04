Terneuzense binnenvaartschippers boos op havenbedrijf: ‘We worden uit onze eigen stad geweerd’

video Wie baliescher­men maakt, verdient nu goud; ‘In maart 60.000 euro meer omzet gedraaid’

21 april Plastic is het nieuwe goud. De anderhalve meter economie vraagt om plexiglazen balieschermen en panelen die werkplekken van elkaar scheiden. Ze zijn nodig om personeel gezond te houden. Wie ze kan maken, ziet de orders binnenstromen. Vraag maar aan Pekaar Plastics in Goes en het Zeeuws-Vlaamse sociaal werkbedrijf Dethon.