Terneuzens stel ziet campervakantie bijna in het water vallen: ‘CBR doet aan seniorenpesten’

Juist vandaag valt er een brief van het CBR op de mat: Krijn mag naar de gemeente om een rijbewijs aan te vragen. Is er in elk geval één die achter het stuur mag kruipen. Het had weinig gescheeld of het stel had dit jaar niet op vakantie gekund. Op een camping in het Limburgse Helden hebben ze al een mooi plekje gereserveerd én betaald voor hun camper. Krijn: ,,Je moet een jaar tevoren boeken, anders kom je er niet op. En nu hadden we dat plekje, maar geen auto. We konden er alleen heen als iemand ons zou brengen. Nou, Helden ligt niet naast de deur.”