Terneuzens echtpaar eindelijk in Italië van cruiseschip af en op weg naar Nederland, gekleed als Marsmannetjes

Vrijwel alle andere passagiers van het cruiseschip Costa Luminosa waren de afgelopen dagen al terug naar huis gevlogen. Amerikanen, Denen, Finnen en Spanjaarden, ze waren allemaal weg. Ook een grote groep Nederlandse reizigers was maandag per vliegtuig huiswaarts gekeerd. ,,Maar op de valreep moesten mijn vrouw en ik achterblijven in onze hut", vertelde Adri. De reden: hij bleek positief getest op het coronavirus. ,,Voordat we naar Savona voeren, hebben ze die test afgenomen in Marseille. Het vreemde is, en gelukkig maar, ik voel me gewoon goed.”