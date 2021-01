‘Terneuzenaren moeten mening kunnen geven over veelbesproken kunstwerk TERneuzen’

Plaatsnaam-attractie Terneuzen maakt de tongen al direct los

30 december TERNEUZEN - Amsterdam heeft het al heel lang, Hulst sinds een paar jaar en Terneuzen krijgt het, een plaatsnaam-attractie. Eén met de letters TER en twee symbolische neuzen erachter. In maart moet het kunstwerk er staan, maar het heeft in Terneuzen al veel tongen in beweging gebracht.