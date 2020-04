Terneuzenaren met een plat dak opgelet: de visdiefjes komen er weer aan

Hulster Bistrot En Passant verkoopt antieke inrichting als extra corona-inkomsten

19 april HULST - Geen mensen meer op de stoelen van het terras van Bistrot En Passant in de Gentsestraat in Hulst. Op de tafels geen borden met Franse cuisine. Wel emaille uithangborden, een antiek haardstel, oude serviezen en andere rariteiten uit de inrichting van het restaurant. Eigenaar Carl de Wolf houdt uitverkoop. ,,Je moet toch wat in deze tijden?”