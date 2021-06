‘Terneuzenaren, lever straffeloos jullie wapens in’

,,Steeds jongere kinderen gaan steeds vaker met messen op zak de straat op”, signaleert Jos van Ginneken, CDA-fractievoorzitter in de Terneuzense gemeenteraad. ,,De beste manier om geweldsincidenten waarbij wapens betrokken zijn te voorkomen, is deze wapens zoveel mogelijk uit wijken, buurten en kernen te weren”, stelt Van Ginneken. Daarom vraagt hij het Terneuzense college van burgemeester en wethouders opnieuw om een inleveractie, waar mensen zonder vrees voor strafvervolging van hun wapens af kunnen komen.

Publiciteit

In oktober vorig jaar pleitte Van Ginneken al voor een inleveractie in Terneuzen. ,,Daar is toen niks van gekomen omdat we te maken hadden met de tweede coronagolf en er weinig capaciteit was bij de politie. Bovendien waren de scholen dicht en was het daarom lastiger zo'n actie publiciteit te geven. Vandaar dat ik het nu opnieuw opwerp.”